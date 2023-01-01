ไดเรกทอรีบริษัท
Credit Agricole
Credit Agricole เงินเดือน

เงินเดือนของ Credit Agricole อยู่ในช่วง $30,815 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $191,100 สำหรับตำแหน่ง นักธนาคารลงทุน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Credit Agricole. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $70.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $44.9K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$45.5K

การพัฒนาธุรกิจ
$40.4K
ทรัพยากรบุคคล
$35.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$180K
นักธนาคารลงทุน
$191K
กฎหมาย
$79.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$127K
ผู้จัดการโครงการ
$62.5K
ฝ่ายขาย
$30.8K
สถาปนิกโซลูชั่น
$47.2K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Credit Agricole คือ นักธนาคารลงทุน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $191,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Credit Agricole คือ $54,842

