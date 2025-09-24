ไดเรกทอรีบริษัท
CosmoLex
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ CosmoLex รวม $166K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CosmoLex อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
รวมต่อปี
$166K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$150K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$16K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
14 ปี
ระดับอาชีพใน CosmoLex?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en วิศวกรซอฟต์แวร์ hos CosmoLex in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $175,024. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CosmoLex for วิศวกรซอฟต์แวร์ rollen in United States er $165,909.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ