ไดเรกทอรีบริษัท
Convr
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • แบ่งปันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ Convr ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์ การเลือกทีม วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับเรา

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    เว็บไซต์
    2016
    ปีที่ก่อตั้ง
    60
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

    สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

    งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Convr

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Spotify
    • Uber
    • Coinbase
    • SoFi
    • Dropbox
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ