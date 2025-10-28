ไดเรกทอรีบริษัท
Continental
Continental ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Germany ที่ Continental รวม €78.1K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Continental อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
รวมต่อปี
€78.1K
ระดับ
E13
เงินเดือนฐาน
€76.8K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€1.3K
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Continental?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Continental in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €104,214 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Continental สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany คือ €76,777

