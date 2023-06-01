ไดเรกทอรีบริษัท
Common Energy
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Common Energy เงินเดือน

เงินเดือนของ Common Energy อยู่ในช่วง $89,550 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $105,525 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Common Energy. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$106K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$90.5K
ฝ่ายขาย
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Common Energy คือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $105,525 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Common Energy คือ $90,450

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Common Energy

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Pinterest
  • Amazon
  • PayPal
  • Square
  • DoorDash
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ