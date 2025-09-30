ไดเรกทอรีบริษัท
Comcast
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • New York City Area

Comcast วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน New York City Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area ที่ Comcast อยู่ในช่วง $95.8K ต่อyear สำหรับ I ถึง $190K ต่อyear สำหรับ Senior Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $157K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Engineer 1
I(ระดับเริ่มต้น)
$95.8K
$90K
$2K
$3.8K
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$143K
$127K
$15K
$1.9K
Senior Engineer
$190K
$157K
$23.4K
$9.9K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

15%

ปี 1

15%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

40%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Comcast in New York City Area sits at a yearly total compensation of $222,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in New York City Area is $155,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ