ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area ที่ Comcast อยู่ในช่วง $95.8K ต่อyear สำหรับ I ถึง $190K ต่อyear สำหรับ Senior Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $157K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Engineer 1
$95.8K
$90K
$2K
$3.8K
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$143K
$127K
$15K
$1.9K
Senior Engineer
$190K
$157K
$23.4K
$9.9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
15%
ปี 1
15%
ปี 2
15%
ปี 3
15%
ปี 4
40%
ปี 5
ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
