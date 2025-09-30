ไดเรกทอรีบริษัท
Comcast
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater London Area

Comcast วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater London Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater London Area ที่ Comcast อยู่ในช่วง £54.6K ต่อyear สำหรับ II ถึง £96.5K ต่อyear สำหรับ Principal Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater London Area รวม £73.7K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Engineer 1
I(ระดับเริ่มต้น)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

£121K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ £22,770+ (บางครั้งถึง £227,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

15%

ปี 1

15%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

40%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Comcast in Greater London Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £106,505 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Comcast สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater London Area คือ £74,645

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Comcast

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ