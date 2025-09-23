แพ็คเกจค่าตอบแทน ฝ่ายขาย ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Comcast รวม $103K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025
ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)
15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)
40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)
ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)