Comcast นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน Greater London Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Greater London Area ที่ Comcast รวม £68.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£68.3K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
£63.4K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£4.9K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
£121K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

15%

ปี 1

15%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

40%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Comcast in Greater London Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £88,905 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Comcast สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in Greater London Area คือ £46,539

