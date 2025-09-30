ไดเรกทอรีบริษัท
Comcast
Comcast นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน ใน Greater Denver And Boulder Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน ค่ามัธยฐาน in Greater Denver And Boulder Area ที่ Comcast รวม $105K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Comcast อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
รวมต่อปี
$105K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$96.8K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$8K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Comcast?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

15%

ปี 1

15%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

40%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (40.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU + Options

ที่ Comcast RSU + Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิเคราะห์การเงิน at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $110,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the นักวิเคราะห์การเงิน role in Greater Denver And Boulder Area is $104,825.

