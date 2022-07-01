ไดเรกทอรีบริษัท
Cognira
Cognira เงินเดือน

เงินเดือนของ Cognira อยู่ในช่วง $9,768 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $104,475 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cognira. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$104K
ทรัพยากรบุคคล
$9.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$73.5K

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cognira คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $104,475 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cognira คือ $73,500

