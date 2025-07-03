ไดเรกทอรีบริษัท
Coditas Technologies
Coditas Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Coditas Technologies อยู่ในช่วง $7,455 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $32,350 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Coditas Technologies. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$7.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$32.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Coditas Technologies คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $32,350 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Coditas Technologies คือ $19,903

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

