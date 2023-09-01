ไดเรกทอรีบริษัท
Codemagic
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Codemagic เงินเดือน

เงินเดือนของ Codemagic อยู่ในช่วง $59,471 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง ที่ระดับต่ำสุด ถึง $66,840 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Codemagic. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
ผู้ก่อตั้ง
$59.5K
ผู้จัดการโครงการ
$66.8K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Codemagic คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $66,840 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Codemagic คือ $63,155

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Codemagic

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Spotify
  • Flipkart
  • Tesla
  • Microsoft
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemagic/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.