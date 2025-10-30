ไดเรกทอรีบริษัท
CNA Insurance
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

CNA Insurance นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่ามัธยฐาน in United States ที่ CNA Insurance รวม $155K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CNA Insurance อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
รวมต่อปี
$155K
ระดับ
Actuarial Consultant
เงินเดือนฐาน
$141K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$14.1K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ CNA Insurance in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $228,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CNA Insurance สำหรับตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in United States คือ $151,700

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ CNA Insurance

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Palantir
  • Qualtrics
  • Medallia
  • FICO
  • Moelis & Company
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ