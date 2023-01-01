ไดเรกทอรีบริษัท
Clickhouse เงินเดือน

เงินเดือนค่ามัธยฐานของ Clickhouse คือ $234,375 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Clickhouse. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $234K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Clickhouse การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ