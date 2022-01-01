ClearTax เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน ClearTax ตั้งแต่ $11,907 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $103,809 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ClearTax. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ ClearTax, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:
25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
