ClearTax
ClearTax เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน ClearTax ตั้งแต่ $11,907 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $103,809 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ClearTax. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $16.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $104K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$11.9K
การพัฒนาธุรกิจ
$19.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$30.7K
ผู้จัดการโปรแกรม
$13K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ ClearTax, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ ClearTax คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $103,809 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ ClearTax คือ $27,941

