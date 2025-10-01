ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area ที่ CLEAR อยู่ในช่วง $217K ต่อyear สำหรับ Software Engineer II ถึง $353K ต่อyear สำหรับ Staff Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $223K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CLEAR อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
20%
ปี 1
30%
ปี 2
50%
ปี 3
ที่ CLEAR RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
30% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (30.00% รายปี)
50% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (50.00% รายปี)
