ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area ที่ CLEAR อยู่ในช่วง $217K ต่อyear สำหรับ Software Engineer II ถึง $353K ต่อyear สำหรับ Staff Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $223K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CLEAR อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
(ระดับเริ่มต้น)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
ดู 1 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

30%

ปี 2

50%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ CLEAR RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (30.00% รายปี)

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (50.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ CLEAR in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $352,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CLEAR สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area คือ $215,000

