CLEAR เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน CLEAR ตั้งแต่ $6,651 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $418,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CLEAR. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $418K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $188K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $250K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
Median $200K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$72.4K
บริการลูกค้า
$42K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$201K
การตลาด
$121K
นักสรรหาบุคลากร
$191K
การขาย
$6.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$113K
ตารางการได้รับสิทธิ์

20%

ปี 1

30%

ปี 2

50%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ CLEAR, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 3 ปี:

  • 20% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 30% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (30.00% รายปี)

  • 50% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (50.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ CLEAR คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $418,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ CLEAR คือ $191,453

