CLEAR เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน CLEAR ตั้งแต่ $6,651 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $418,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CLEAR. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
ที่ CLEAR, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 3 ปี:
20% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
30% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (30.00% รายปี)
50% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (50.00% รายปี)
