Clear Street
Clear Street เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Clear Street ตั้งแต่ $112,435 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $323,339 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Clear Street. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

นักวิเคราะห์การเงิน
$284K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$112K

ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Clear Street, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Clear Street คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the L5 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $323,339 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Clear Street คือ $231,000

