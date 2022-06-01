ไดเรกทอรีบริษัท
Clear Capital
Clear Capital เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Clear Capital ตั้งแต่ $44,880 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $150,000 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Clear Capital. อัปเดตล่าสุด: 8/24/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $150K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$64.3K
บริการลูกค้า
$44.9K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$141K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$137K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Clear Capital คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $150,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Clear Capital คือ $136,554

