Clarivate Analytics นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Barcelona Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Greater Barcelona Area ที่ Clarivate Analytics รวม €71.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Clarivate Analytics อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
รวมต่อปี
€71.3K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
€64K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€7.3K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Clarivate Analytics?

€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €77,416 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Clarivate Analytics สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Barcelona Area คือ €72,692

แหล่งข้อมูลอื่นๆ