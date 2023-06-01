ไดเรกทอรีบริษัท
Clarity Software Solutions
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Clarity Software Solutions เงินเดือน

เงินเดือนของ Clarity Software Solutions อยู่ในช่วง $63,700 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับต่ำสุด ถึง $140,700 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Clarity Software Solutions. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้จัดการโปรแกรม
$63.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$141K
สถาปนิกโซลูชั่น
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Clarity Software Solutions คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $140,700 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Clarity Software Solutions คือ $137,200

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Clarity Software Solutions

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Square
  • Google
  • Pinterest
  • PayPal
  • Stripe
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ