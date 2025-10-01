ไดเรกทอรีบริษัท
Clari
Clari ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Clari รวม $272K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Clari อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
รวมต่อปี
$272K
ระดับ
M2
เงินเดือนฐาน
$272K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
9 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน Clari?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ role in San Francisco Bay Area is $263,500.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ