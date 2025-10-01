ไดเรกทอรีบริษัท
Clari
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • San Francisco Bay Area

Clari วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area ที่ Clari อยู่ในช่วง $135K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $364K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $190K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Clari อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Software Engineer 1(ระดับเริ่มต้น)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $363,757. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in San Francisco Bay Area is $190,000.

