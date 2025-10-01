ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area ที่ Clari อยู่ในช่วง $135K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $364K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $190K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Clari อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่