  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Poland

Clari วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Poland

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland ที่ Clari รวม PLN 308K ต่อyear สำหรับ L3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Clari อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Software Engineer 1(ระดับเริ่มต้น)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Clari in Poland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 310,983 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Clari สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland คือ PLN 305,203

แหล่งข้อมูลอื่นๆ