ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland ที่ Clari รวม PLN 308K ต่อyear สำหรับ L3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Clari อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Clari Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
