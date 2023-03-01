ไดเรกทอรีบริษัท
City of Seattle
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

City of Seattle เงินเดือน

เงินเดือนของ City of Seattle อยู่ในช่วง $96,361 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ City of Seattle. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $135K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$172K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
วิศวกรโยธา
$127K
วิศวกรไฟฟ้า
$201K
ผู้จัดการโปรแกรม
$105K
ผู้จัดการโครงการ
$153K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$152K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$96.4K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ City of Seattle คือ วิศวกรไฟฟ้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ City of Seattle คือ $152,235

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ City of Seattle

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ