Citadel วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน United Kingdom

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Kingdom ที่ Citadel อยู่ในช่วง £197K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง £300K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United Kingdom รวม £286K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Citadel อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
(ระดับเริ่มต้น)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
ดู 1 ระดับอื่นๆ
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรระบบ

นักพัฒนาเชิงปริมาณ

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Citadel in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £416,816 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Citadel สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United Kingdom คือ £289,630

