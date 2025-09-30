ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area ที่ Citadel อยู่ในช่วง $408K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $643K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $570K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Citadel อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
(ระดับเริ่มต้น)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรระบบ

นักพัฒนาเชิงปริมาณ

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $875,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in New York City Area is $500,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ