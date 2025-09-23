ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน in United States ที่ Citadel รวม $425K ต่อyear สำหรับ L2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $260K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Citadel อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
