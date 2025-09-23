ไดเรกทอรีบริษัท
Citadel
Citadel นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน in United States ที่ Citadel รวม $425K ต่อyear สำหรับ L2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $260K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Citadel อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Citadel in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $800,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Citadel สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in United States คือ $400,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ