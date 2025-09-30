ไดเรกทอรีบริษัท
Citadel
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • Greater Hong Kong Area

Citadel นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Hong Kong Area

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Citadel อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

HK$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ HK$30,000+ (บางครั้งถึง HK$300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

นักวิจัยเชิงปริมาณ

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Citadel in Greater Hong Kong Area sits at a yearly total compensation of HKHK$386,831. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Greater Hong Kong Area is HKHK$300,000.

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
