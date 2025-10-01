ไดเรกทอรีบริษัท
Cisco
Cisco ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cisco อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Cisco RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $931,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in San Francisco Bay Area is $450,000.

