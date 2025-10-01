ไดเรกทอรีบริษัท
Cisco
แพ็คเกจค่าตอบแทน ความสำเร็จของลูกค้า ค่ามัธยฐาน in Raleigh-Durham Area ที่ Cisco รวม $131K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cisco อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
รวมต่อปี
$131K
ระดับ
G10
เงินเดือนฐาน
$119K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$12K
อายุงานในบริษัท
5-10 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Cisco?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Cisco RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

Cisco şirketindeki in Raleigh-Durham Area ความสำเร็จของลูกค้า pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $191,160 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cisco şirketinde ความสำเร็จของลูกค้า rolü in Raleigh-Durham Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $132,000 tutarındadır.

