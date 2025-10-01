ไดเรกทอรีบริษัท
Cisco
Cisco ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Cisco รวม $183K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cisco อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
รวมต่อปี
$183K
ระดับ
G10
เงินเดือนฐาน
$166K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$16.6K
อายุงานในบริษัท
25 ปี
ประสบการณ์
25 ปี
ระดับอาชีพใน Cisco?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Cisco RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ role in San Francisco Bay Area is $186,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ