Cisco การดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cisco อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

₹13.94M

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Cisco RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a การดำเนินงานธุรกิจ at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the การดำเนินงานธุรกิจ role in Greater Bengaluru is ₹1,618,003.

