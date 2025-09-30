ไดเรกทอรีบริษัท
Cirrus Logic
  • Greater Austin Area

Cirrus Logic วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Austin Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Austin Area ที่ Cirrus Logic รวม $140K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cirrus Logic อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
รวมต่อปี
$140K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
$140K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Cirrus Logic?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

El paquete salarial más alto reportado para un วิศวกรซอฟต์แวร์ en Cirrus Logic in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $205,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cirrus Logic para el puesto de วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Austin Area es $146,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ