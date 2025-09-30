ไดเรกทอรีบริษัท
Cirrus Logic
Cirrus Logic วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน ใน United Kingdom

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Cirrus Logic รวม £73.8K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cirrus Logic อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
รวมต่อปี
£73.8K
ระดับ
Senior Engineer
เงินเดือนฐาน
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
โบนัส
£5.1K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Cirrus Logic?

£121K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Cirrus Logic in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £152,372 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cirrus Logic สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United Kingdom คือ £68,905

