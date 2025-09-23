ไดเรกทอรีบริษัท
CircleCI
CircleCI นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ CircleCI รวม $130K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CircleCI อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
รวมต่อปี
$130K
ระดับ
E4
เงินเดือนฐาน
$130K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
14 ปี
ระดับอาชีพใน CircleCI?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ CircleCI Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ CircleCI in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $143,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CircleCI สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $120,555

แหล่งข้อมูลอื่นๆ