Circle Logistics
Circle Logistics เงินเดือน

เงินเดือนของ Circle Logistics อยู่ในช่วง $22,425 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $85,425 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Circle Logistics. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

การดำเนินงานบริการลูกค้า
$22.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$50.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$50.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$70.4K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$85.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Circle Logistics คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $85,425 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Circle Logistics คือ $50,250

