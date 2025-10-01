ไดเรกทอรีบริษัท
Circle K นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Phoenix Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Phoenix Area ที่ Circle K รวม $120K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Circle K อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
รวมต่อปี
$120K
ระดับ
1
เงินเดือนฐาน
$120K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Circle K in Phoenix Area sits at a yearly total compensation of $131,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circle K for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Phoenix Area is $117,500.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ