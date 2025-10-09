ไดเรกทอรีบริษัท
Cimpress
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • United States

Cimpress วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน United States

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Cimpress อยู่ในช่วง $118K ต่อyear สำหรับ PR1 ถึง $205K ต่อyear สำหรับ PR4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $147K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cimpress อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
PR1
(ระดับเริ่มต้น)
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Cimpress Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Cimpress in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $204,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cimpress สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $155,000

