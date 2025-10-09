ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Cimpress อยู่ในช่วง $118K ต่อyear สำหรับ PR1 ถึง $205K ต่อyear สำหรับ PR4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $147K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cimpress อัปเดตล่าสุด: 10/9/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Cimpress Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
