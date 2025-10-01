ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Mumbai Metropolitan Region ที่ Cimpress อยู่ในช่วง ₹1.35M ต่อyear สำหรับ PR1 ถึง ₹3.6M ต่อyear สำหรับ PR3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Mumbai Metropolitan Region รวม ₹2.29M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cimpress อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Cimpress Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)
