Cimpress ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน Mumbai Metropolitan Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Mumbai Metropolitan Region ที่ Cimpress รวม ₹5.65M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cimpress อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
รวมต่อปี
₹5.65M
ระดับ
PR3
เงินเดือนฐาน
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Cimpress?

เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Cimpress Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Cimpress in Mumbai Metropolitan Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹11,527,837 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cimpress สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Mumbai Metropolitan Region คือ ₹5,647,991

