  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Czech Republic

Ciklum วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Czech Republic

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Czech Republic ที่ Ciklum รวม CZK 1.11M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Czech Republic รวม CZK 1.16M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ciklum อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Junior Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Ciklum in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,265,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Czech Republic is CZK 1,164,057.

