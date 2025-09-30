ไดเรกทอรีบริษัท
Cigniti Technologies วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Hyderabad Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Hyderabad Area ที่ Cigniti Technologies รวม ₹1.55M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cigniti Technologies อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
รวมต่อปี
₹1.55M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Cigniti Technologies?

₹13.95M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,515,455 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cigniti Technologies สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Hyderabad Area คือ ₹1,546,624

แหล่งข้อมูลอื่นๆ