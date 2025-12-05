ไดเรกทอรีบริษัท
Cigna
Cigna ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Cigna อยู่ในช่วง $168K ถึง $240K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cigna อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$193K - $226K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$168K$193K$226K$240K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Cigna Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Cigna in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $239,850 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cigna สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $168,100

