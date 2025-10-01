ค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ in Greater Toronto Area ที่ CIBC อยู่ในช่วง CA$106K ต่อyear สำหรับ Project Manager I ถึง CA$117K ต่อyear สำหรับ Senior Project Manager แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area รวม CA$112K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CIBC อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Project Manager
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager I
CA$106K
CA$101K
CA$0
CA$5.2K
Project Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
