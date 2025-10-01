ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Toronto Area ที่ CIBC อยู่ในช่วง CA$99.7K ต่อyear สำหรับ Data Scientist I ถึง CA$122K ต่อyear สำหรับ Senior Data Scientist แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area รวม CA$112K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CIBC อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
