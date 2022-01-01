ไดเรกทอรีบริษัท
CI&T
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

CI&T เงินเดือน

เงินเดือนของ CI&T อยู่ในช่วง $17,078 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $121,295 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CI&T. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $26.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $33.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$17.1K
ทรัพยากรบุคคล
$95.1K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$121K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$42.2K
ผู้จัดการโครงการ
$42K
นักสรรหา
$22.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u CI&T je ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $121,295. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CI&T je $33,892.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ CI&T

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • AgileThought
  • Globant
  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ