Cian
  • Moscow Metro Area

Cian นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Cian รวม RUB 4.63M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cian อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 4.63M
ระดับ
Senior MLE
เงินเดือนฐาน
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน Cian?

RUB 13.29M

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Cian in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 5,896,378 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cian สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Moscow Metro Area คือ RUB 4,627,225

