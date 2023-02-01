ไดเรกทอรีบริษัท
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints เงินเดือน

เงินเดือนของ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints อยู่ในช่วง $13,431 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $124,320 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $124K
ผู้ช่วยธุรการ
$13.4K
บริการลูกค้า
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$45.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$75.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$98.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $124,320 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints คือ $65,950

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Google
  • SoFi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ